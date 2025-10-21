Schoof sluit vrijdag in Londen aan bij overleg over Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof gaat vrijdag naar Londen om te praten over steun voor Oekraïne, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de bijeenkomst die wordt georganiseerd door premier Keir Starmer is ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aanwezig. Het gaat om een overleg van de zogenoemde Coalition of the Willing, een groep bereidwillige landen.

De groep wordt aangevoerd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beide landen hebben eerder in hun hoofdsteden dit soort overleggen gehouden. De Franse president Emmanuel Macron kondigde eerder aan dat sommige leiders fysiek naar Londen komen. Anderen bellen in. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte sluit volgens bronnen aan in Londen.

Ingewijden meldden eerder dat in Londen gesproken zou worden over een aanstaande ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Boedapest. Bronnen in Washington zeggen inmiddels dat die ontmoeting er voorlopig niet zal komen.