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Bloomberg: Venezuela denkt aan vertrek uit OPEC

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 2:02
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CARACAS (ANP/BLOOMBERG) - Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het mogelijke vertrek is onderwerp geweest van gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Een definitief besluit is nog niet genomen.
Venezuela was ruim zestig jaar geleden een van de oprichters van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC). De betekenis van het land binnen het kartel is de afgelopen jaren echter afgenomen. Amerikaanse sancties en economische crises hebben de Venezolaanse olie-industrie hard geraakt. In juli produceerde het land volgens gegevens van Bloomberg 1,16 miljoen vaten olie per dag, minder dan de helft van tien jaar geleden.
Een vertrek van Venezuela heeft daardoor naar verwachting op korte termijn weinig gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt. Het zou wel nieuwe twijfels kunnen oproepen over de eenheid binnen OPEC. Vier maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het oliekartel te stappen.
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