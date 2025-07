Bloomberg: Zelensky sprak met Trump over vervangen gezant in VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gesproken over het vervangen van de ambassadeur van zijn land in de VS. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau Bloomberg.

De mogelijke vervanging van ambassadeur Oksana Markarova komt op een gevoelig moment. De regering-Trump maakte vorige week bekend dat een deel van de wapenleveranties aan Oekraïne wordt opgeschort.

Het belang dat Oekraïne hecht aan de relatie met de VS, komt naar voren uit de lijst met potentiële kandidaten om Markarova te vervangen. Daar staan volgens de bron onder anderen de premier en de minister van Defensie op.

Markarova was vorig jaar het middelpunt van een politieke rel. Voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden, een partijgenoot van Trump, eiste toen haar ontslag in een brief aan Zelensky. Hij verweet de ambassadeur dat ze probeerde de Democraten te helpen bij de presidentsverkiezingen.