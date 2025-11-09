Blue Origin stelt lancering Marsmissie op laatste moment uit

CAPE CANAVERAL (ANP/BLOOMBERG) - Blue Origin heeft zondag de lancering uitgesteld van een missie die twee ruimtevaartuigen richting Mars moet sturen. Het zou de eerste Marsmissie worden van het bedrijf van multimiljardair Jeff Bezos, maar de start vanaf Cape Canaveral in Florida werd op het laatste moment afgeblazen.

De vlucht is tevens bedoeld als Blue Origins eerste missie in opdracht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De lancering - de tweede van de nieuwe raket New Glenn - werd meerdere keren uitgesteld voordat het bedrijf de poging definitief schrapte. Volgens Blue Origin speelden ongunstige weersomstandigheden en problemen met apparatuur op de grond een rol.

Wanneer een nieuwe poging volgt, is nog onduidelijk. Het bedrijf laat op X weten "te kijken naar nieuwe mogelijkheden" voor een lanceerdatum. Door de aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid zijn commerciële lanceringen beperkt in het tijdvak waarin Blue Origin een reservelancering plande.

Blue Origin kampt al jaren met vertragingen in zijn ruimtevaartprogramma. Een geslaagde Marslancering moet het bedrijf beter positioneren om te concurreren met SpaceX van multimiljardair Elon Musk, dat de commerciële markt domineert.