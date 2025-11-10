VN bezorgd om toenemende hitte in vluchtelingenkampen

BELÉM (ANP) - Het aantal extreem hete dagen in vijftien vluchtelingenkampen die het vaakst te maken hebben met hitte is in 2050 zeker verdubbeld. Dat is reden tot zorg, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in een maandag gepubliceerd rapport. Tussen 2007 en 2016 hadden de kampen gemiddeld zo'n 101 extreem hete dagen per jaar. In 2050 zijn dat er naar verwachting 202.

"Extreme hitte is een van de meest urgente bedreigingen voor ontheemde gemeenschappen", schrijft de organisatie vlak voor het begin van klimaattop COP30 in het Braziliaanse Belém. UNHCR wijst erop dat ook nu al bijna alle vluchtelingenkampen worden geconfronteerd met "ongekende toename van gevaarlijke hittestress".

In vluchtelingenkampen hebben mensen vaak geen toegang tot koele plekken. Ook worden ze regelmatig niet op tijd gewaarschuwd voor extreem weer. De VN-vluchtelingenorganisatie verwacht dat vluchtelingen daardoor ernstige gevolgen kunnen merken van hittestress. Zo kunnen ze last krijgen van een zonnesteek, uitdroging en hart-, long- of nierproblemen.

UNHCR benadrukt dat meer beschutting en schaduw noodzakelijk is in vluchtelingenkampen. Ook kan het hitterisico worden verminderd door ontbossing tegen te gaan.