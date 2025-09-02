ECONOMIE
BN'ers roepen TUI op om te stoppen met orka- en dolfijnenuitjes

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 9:36
bijgewerkt om dinsdag, 02 september 2025 om 9:41
BN'ers roepen reisorganisatie TUI op om te stoppen met de verkoop van kaartjes voor attracties met orka's en dolfijnen. Onder anderen actrice Jennifer Hoffman en presentatrice Floortje Dessing hebben een open brief van de organisatie World Animal Protection ondertekend.
Volgens World Animal Protection biedt TUI ongeveer vierhonderd uitjes aan waarbij honderden dolfijnen en tientallen orka's en beloega's in gevangenschap worden gehouden.
Bij het TUI-hoofdkantoor in Hannover demonstreert World Animal Protection dinsdag samen met andere ngo's. Tijdens het protest lopen de organisaties met een metershoge orka door de stad.
In een reactie verwijst TUI naar zijn webpagina over dierenwelzijn. "Door onze kaartverkoop hebben wij invloed op de organisatoren van de activiteiten met dieren. Wij gebruiken deze samenwerking om een betere welzijnsstandaard en leefomgeving en verantwoorde methoden te promoten waar zowel de dieren als de lokale gemeenschappen baat bij hebben", staat op de pagina.
