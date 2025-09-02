EU-landen schroeven defensiebudget op tot boven oude NAVO-norm

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen geven dit jaar meer dan 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie uit. Ze halen daarmee voor het eerst de oude NAVO-norm, verwacht het Europees Defensieagentschap (EDA). Ook al zijn niet alle EU-lidstaten lid van het bondgenootschap.

Europese landen zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne veel meer in hun verdediging gaan steken. De 392 miljard euro die het EDA voor dit jaar voorspelt is, de inflatie buiten beschouwing gelaten, zo'n 11 procent meer dan vorig jaar. En dat was al 19 procent meer dan een jaar eerder. Ze haalden in 2019 met 343 miljard, goed voor 1,9 procent van het bbp, al bijna de NAVO-norm die toen nog gold.

Op de NAVO-top in Den Haag hebben de NAVO-landen, onder wie 23 van de 27 EU-lidstaten, hun doelstelling alweer verhoogd. Ze hebben afgesproken 3,5 procent van hun bbp aan Defensie te besteden en daarbovenop nog 1,5 procent aan zaken die Defensie ten goede komen, zoals cyberveiligheid en tankbestendige bruggen en wegen.