Netanyahu kondigt bij bezoek aan Zuid-Libanon meer aanvallen aan

Samenleving
door anp
zondag, 12 april 2026 om 20:39
TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan Zuid-Libanon en een voortzetting van de strijd tegen de Libanese beweging Hezbollah aangekondigd. "De oorlog gaat door, ook binnen de veiligheidszone in Libanon," verklaarde Netanyahu volgens zijn kantoor. Hij werd tijdens het bezoek vergezeld door minister van Defensie Israel Katz en legerchef Eyal Zamir.
Het Israëlische leger heeft "de dreiging van een invasie vanuit Libanon verijdeld, dankzij deze veiligheidszone," aldus de premier. Hij sprak van "grote successen," onder meer in de strijd tegen raketbeschietingen vanuit Libanon gericht op Noord-Israël, maar voegde eraan toe dat "het werk nog niet af is".
Vorige maand kondigde minister van Defensie Katz aan dat Israël voornemens is tot nader order de controle te behouden over het gebied dat zich uitstrekt tot aan de rivier de Litani in Zuid-Libanon.
Israël voert sinds begin maart aanvallen uit op Libanon waarbij volgens Libanese autoriteiten al meer dan 2000 doden zijn gevallen.
177753701_m

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

intro-1754253672

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

248d21b6fb6aac4efcd4ec5f1103ef09,c81dff63

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

zondag-kan-peter-magyar-rechts-viktor-orban-onttronen

Is Peter Magyar echt beter dan zijn ex-partijgenoot Orban?

IMG_3572

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

anp120426003 1

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

