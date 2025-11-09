Bob Vylan ontvangt excuses en schadevergoeding van Britse krant

MANCHESTER (ANP) - Punkformatie Bob Vylan heeft excuses en een schadevergoeding ontvangen van Reach plc, de uitgever van de Manchester Evening News. Dat meldt de advocaat van Pascal Robinson, zoals Bob Vylan-frontman Bobby Vylan in het echt heet, in een persbericht. De krant schreef in oktober dat Vylan tijdens een recent optreden de Hitlergroet had gebracht.

Volgens Vylan en zijn advocaat was de beweging onderdeel van een meditatieoefening waarmee de Britse groep optredens vaak begint. De krant erkent dat, staat in een rectificatie. De hoogte van de schadevergoeding is niet bekendgemaakt.

Vylan heeft op de rectificatie gereageerd. "Het was zowel pijnlijk als schandalig om iets wat geworteld is in mindfulness, vrede en verbinding te verdraaien tot een symbool van haat", zegt hij.

Optredens van Bob Vylan hebben vaker tot ophef geleid. Tijdens een show in Paradiso in Amsterdam riep de frontman in september onder meer "dood, dood aan de IDF", refererend aan het Israëlische leger dat grootschalige aanvallen uitvoerde op de Gazastrook.