Vliegverkeer luchthaven Luik weer stilgelegd om dronemelding

LUIK (ANP/BELGA) - Het vliegverkeer bij de luchthaven van Luik is zondagavond opnieuw stilgelegd om een melding van een drone. Dat meldt luchtverkeersleider Skeyes.

In België waren er de afgelopen week regelmatig meldingen van drones in de buurt van luchthavens en militaire bases. Het vliegverkeer bij Luik werd om die reden al meerdere keren stilgelegd. Ook zaterdagavond werd het vliegverkeer nog korte tijd verstoord.

Het is nog niet duidelijk wie de drones aanstuurt. Eerder op zondag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk Britse militairen en materieel naar België stuurt om haar NAVO-bondgenoot te helpen.