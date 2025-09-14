ECONOMIE
Keniaanse Jepchirchir verovert in Tokio wereldtitel op marathon

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 3:28
anp140925001 1
TOKIO (ANP) - De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft in Tokio de wereldtitel op de marathon veroverd. De 31-jarige Afrikaanse sprintte in de laatste meters weg van haar Ethiopische medevluchtster Tigst Assefa. Haar winnende tijd in het Japan National Stadium was 2.24.43. Assefa eindigde als tweede op 2 seconden. De Uruguayaanse Julia Paternain won het brons in 2.27.23.
Voor Jepchirchir was het haar tweede grote succes in Japan. Ze won in 2021 de olympische marathon. Assefa moest wederom genoegen nemen met zilver. Zij verloor op de Spelen in Parijs de eindsprint van Sifan Hassan.
Anne Luijten passeerde de finish als zeventiende in 2.32.27.
