Boekensector bedankt Frits Spits met gouden leeslint

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 13:49
anp271225069 1
HILVERSUM (ANP) - De boekenwereld heeft een speciale prijs in het leven geroepen om Frits Spits te bedanken voor zijn "uitzonderlijke bijdragen aan de kracht van verhalen en lezen". De 77-jarige radiomaker kreeg de onderscheiding zaterdag na de laatste aflevering van zijn NPO Radio 1-programma De Taalstaat.
Spits was meer dan een halve eeuw op de Nederlandse radio te horen. De prijs bestaat uit een gouden leeslint, dat werd opgespeld met een pin die is ingelegd met echt goud. Op het lint staat de tekst 'Wie leest, heeft een goed verhaal'.
Het initiatief voor het eerbetoon kwam van de Leescoalitie, een groot samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor lezen en geletterdheid in Nederland. Tot de coalitie behoren onder meer boekenkoepel CPNB, het Literatuurmuseum, KB/de Nationale Bibliotheek, het Nederlandse Letterenfonds, de Stichting Lezen, de Taalunie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
'Boeken een stem geven'
"Spits' aandacht, nieuwsgierigheid en liefde voor taal waren ongekend", stelt Tamar van Gelder namens de Leescoalitie. "Schrijvers en makers, onderzoekers en leraren gaf hij de ruimte hun verhaal te vertellen. Zo gaf hij boeken een stem en maakte hij lezen zichtbaar en vanzelfsprekend voor een breed publiek."
Wat de presentator voor de Nederlandse taal deed, reikte volgens de coalitie verder dan zijn programma's: "Door zijn liefde voor taal en zijn manier van luisteren liet hij horen hoe lezen denken verdiept en gesprekken mogelijk maakt. Dat is van grote waarde voor iedereen die werkt aan een lezende samenleving. Daar zijn wij hem oprecht dankbaar voor."
