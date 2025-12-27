ECONOMIE
Frits Spits neemt afscheid van De Taalstaat: zal u enorm missen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 13:47
HILVERSUM (ANP) - Frits Spits heeft zaterdag de laatste uitzending van zijn programma De Taalstaat gepresenteerd. De radiomaker kondigde in september aan na 52 jaar te stoppen met radio. In het nieuwe jaar gaat De Taalstaat verder met schrijver Ronald Giphart als presentator.
De radiomaker begon zijn laatste aflevering met een dankwoord, waarin hij de luisteraars van het programma bedankte. "We kennen elkaar al zo lang. U heeft me altijd zo geïnspireerd, ik heb het zo graag voor u gedaan. Ik zal u enorm missen, maar het is er de tijd voor", zei hij onder meer. Na zijn dankwoord speelden Acda en De Munnik, die verantwoordelijk waren voor de tune van het radioprogramma, hun nummer Morgen Wordt Fantastisch.
In de laatste uitzending waren onder anderen schrijvers Annejet van der Zijl, Babs Gons en Ronald Snijders te gast. Tegen het einde van de uitzending kreeg Spits van Giphart een unieke speld, de Taalstaat-grootmeester. Het programma eindigde met een groot applaus voor Spits, die na ruim een halve eeuw afscheid nam van de radio.
