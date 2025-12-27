ECONOMIE
Slachtoffers steekpartij Ahoy zijn 15 en 23 jaar, dader nog zoek

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 14:11
anp271225071 1
ROTTERDAM (ANP) - De politie is nog op zoek naar de dader of daders die vrijdagavond twee bezoekers van Ahoy met messteken hebben verwond. De slachtoffers zijn een jongen van 15 en een man van 23 jaar oud, aldus een politiewoordvoerder zaterdag.
Het steken gebeurde tijdens of na een concert van de hiphopgroep Broederliefde in Ahoy in Rotterdam. Een slachtoffer werd binnen aangetroffen, de andere op het plein voor het gebouw. "We onderzoeken nog of het om een of meerdere daders en dus om een of meerdere incidenten gaat", aldus de woordvoerder. Vrijdagavond stelde de politie dat het vermoedelijk om één dader zou gaan.
De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.
