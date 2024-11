Boekensector roept lezers op woensdag naar Tweede Kamer te komen

DEN HAAG (ANP) - De boekensector, bibliotheken, boekwinkels en docenten roepen Nederlandse lezers op om woensdagochtend met hun favoriete boek naar de Tweede Kamer in Den Haag te komen voor een 'lees-in'. Zij hopen dat veel lezers die boos zijn over de aankomende btw-verhoging zich vanaf 09.00 uur rond het gebouw verzamelen om aan politici hun onvrede te tonen over het voorgenomen kabinetsbesluit.

Boekenkoepel CPNB bevestigde het initiatief nadat er in het NPO Radio 1-programma Nieuwsweekend melding van was gemaakt. Op sociale media wordt de oproep zaterdag ook gedeeld. Over de verwachte opkomst kan een woordvoerder van de CPNB zaterdag geen concrete uitspraken doen. Het is volgens hem wel zeker dat er bekende schrijvers naar de 'lees-in' komen, onder wie Kluun.

De coalitie wil de btw verhogen op boeken, musea, concerten, media en sportscholen. De oppositie blijft fel tegen de voorgenomen verhoging. Minister Eelco Heinen van Financiën verdedigde vrijdag de plannen, maar kreeg daarbij geen bijval van de regeringspartijen. Die gaven wel aan geen fan te zijn van de ingreep, maar deze toch te steunen.

Minder leesvaardigheid

De oppositie verwijt de coalitie het plan niet te onderbouwen en niet te luisteren naar alle argumenten tegen het plan. Zo zou de btw-verhoging de leesvaardigheid in Nederland, vooral onder jongeren, nog verder aantasten. Volgens de oppositie is het normaal een vereiste bij dit soort ingrepen eerst onderzoek te doen naar de effecten.

De CPNB noemt het "stuitend dat de Kamerleden van VVD, PVV, NSC en BBB muisstil bleven bij het debat. Zeker ook voor de boekhandelaren, uitgevers en schrijvers op de publieke tribune. We hopen dat ze na het zien van al die enthousiaste lezers bij de lees-in niet langer durven zwijgen over deze voor leesbevordering en leesplezier schadelijke btw-verhoging."