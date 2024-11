Ook VVD-leider Yeşilgöz spreekt met Israëlische minister Saar

DEN HAAG (ANP) - Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft gesproken met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, over de aanvallen op voetbalsupporters van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag.

Ze heeft Saar laten weten "dat we niet rusten totdat de gasten die hierachter zitten opgepakt zijn en deze stroom van Jodenhaat een halt is toegeroepen", liet Yeşilgöz weten op X. Ze sprak eerder op de dag ook met mensen uit de Joodse gemeenschap.

Toen Saar vrijdag in Nederland aankwam had hij ook al een gesprek met PVV-leider Geert Wilders en minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. Ook minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken overlegt nog met Saar.