Boekholt-O'Sullivan overweegt stappen tegen misstanden makelaars

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan wil mogelijke maatregelen tegen wanpraktijken op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Ze reageerde vrijdag op de honderden meldingen die de Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving over makelaars en het koopproces. "Ik ben er klaar mee dat mensen een slaatje proberen te slaan uit deze woningnood."

VEH kreeg in enkele maanden 921 meldingen, bijvoorbeeld over voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures. Makelaarsorganisaties hebben al geprobeerd zulke problemen te verhelpen door zichzelf regels op te leggen, onder meer met een verplicht biedlogboek. De meldingen laten zien dat ook daar problemen mee zijn.

Het is niet voor het eerst dat Boekholt-O'Sullivan zulke signalen ontvangt. "Ik snap dat mensen echt heel kwaad zijn", zei de D66-minister voor de ministerraad. "We hebben in Nederland inmiddels een woonmarkt waarin overbieden de norm lijkt te zijn. Als er dan geen transparant proces is, dat kan gewoon niet."