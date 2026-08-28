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In 2025 helft asielzoekers voor 2,4 miljard euro in noodopvang

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 12:05
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DEN HAAG (ANP) - Iets meer dan de helft van de bijna 74.000 asielzoekers die in 2025 gemiddeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werden opgevangen, zat in (crisis)noodopvanglocaties. Dat kostte de organisatie 2,4 miljard euro, het dubbele van de kosten in reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.
Het afgelopen jaar openden 65 (crisis)noodopvanglocaties en sloten er 87. Hetzelfde jaar kreeg het COA er 4000 vaste, meerjarige opvangplekken bij, waarmee het op 1 januari 2025 op 40.000 kwam. Die kwamen op 28 nieuwe locaties, terwijl 13 bestaande dichtgingen. Van de 326 locaties waren er 111 vast eind 2025.
Het is al lang bekend dat noodlocaties veel duurder zijn dan meerjarige opvangplekken. Die locaties worden binnen de spreidingswet in alle gemeenten in het land gezocht, maar nog lang niet voldoende aangeboden. Gemiddeld kostte de opvang van een bewoner in zo'n locatie vorig jaar 33.400 euro, tegenover 65.100 euro in een noodopvang. Noodlocaties zijn daarnaast kwalitatief vaak minder goed en mensen moeten vaker verhuizen.
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