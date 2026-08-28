Oud-minister Tieman nieuwe BBB-gedeputeerde in Zuid-Holland

DEN HAAG (ANP) - Oud-minister Robert Tieman keert terug in de politiek. De BBB-fractie in Zuid-Holland heeft Tieman voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Als Provinciale Staten daarmee volgende week woensdag instemmen, volgt hij Mariëtte van Leeuwen op in het dagelijks provinciebestuur. Tieman wordt verantwoordelijk voor onder meer de financiën en de stikstofaanpak van de provincie Zuid-Holland.

Van Leeuwen werd kort voor de zomer benoemd tot wethouder in Den Haag. Ze ging het college in namens Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos.

Tieman (50) was tussen juni vorig jaar en maart van dit jaar namens BBB minister van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet. Daarvoor zat hij in het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Formateur Goeree-Overflakkee

Tieman behoorde tot de zestig BBB'ers die begin maart het partijbestuur opriepen om Mona Keijzer terug in de Tweede Kamerfractie te krijgen. De voormalig vicepremier verliet de BBB nadat Henk Vermeer was aangewezen als nieuwe partijleider, een rol die volgens Keijzer aan haar was beloofd. Ze werkt inmiddels aan de oprichting van een eigen partij.

Tieman fungeerde recent als formateur bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Twee Statenleden van de BBB in Zuid-Holland, Hans Veentjer en Ward Meijroos, werden namens de lokale partij Trots Op Goeree-Overflakkee (TOG) wethouder in het nieuwe college.

BBB vormt in Zuid-Holland een coalitie met PRO, VVD en CDA. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in drie jaar tijd al vijf wisselingen ondergaan. Van de zeven gedeputeerden die in de zomer van 2023 werden aangesteld, zitten alleen Anne Koning (PRO) en Meindert Stolk (CDA) nog op hun plek. VVD-politica Jeannette Baljeu verhuisde naar het Europees Parlement, haar partijgenoot Frederik Zevenbergen werd burgemeester van Vlaardingen en BBB'er Frank Rijkaart trad vorig jaar toe tot het toen al demissionaire kabinet. Berend Potjer (GroenLinks, nu PRO) stopte uit eigen beweging.