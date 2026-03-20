Boekholt schrapt wet die voorrang statushouders stopt

DEN HAAG (ANP) - Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) trekt een wetsvoorstel in dat de voorrang voor statushouders voor een sociale huurwoning zou schrappen. De bewindsvrouw werkt aan een alternatieve wet, die pas in werking treedt als er genoeg mogelijkheden zijn om statushouders aan een huis te helpen, schrijft ze in een Kamerbrief.

Het huidige beleid is dat gemeenten mogen bepalen wie met voorrang een sociale huurwoning krijgt. Dat blijft voorlopig zo. Die afspraak is eerder gemaakt door D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord.

Intussen wil Boekholt werken aan meer nieuwbouw en flexwoningen voor mensen die uit een asielzoekerscentrum komen, maar nog geen huis hebben. Ook woningdelen is een oplossing, denkt de minister.