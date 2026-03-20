Presentator Ongehoord Nieuws weg na verkiezingszege in Oldebroek

OLDEBROEK (ANP) - Tom de Nooijer stopt als presentator van het programma Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland (ON!). De lokale partij Christelijk Verbond Oldebroek van De Nooijer werd afgelopen woensdag de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek. Een op de drie stemmen in de Gelderse gemeente ging naar CVO.

"Dit betekent dat in goed overleg is besloten dat Arlette Adriani dit seizoen van Ongehoord Nieuws zal overnemen en Tom zich de komende tijd gaat richten op de lokale politiek", laat ON!-directeur Peter Vlemmix in een korte verklaring weten. Het is niet duidelijk of De Nooijer in een andere hoedanigheid aan ON! verbonden blijft.

De Nooijer kwam in 2018 in de gemeenteraad van Oldebroek namens de lokale SGP. Toen de partij hem niet op de kandidatenlijst voor 2022 zette, splitste De Nooijer zich af en richtte hij het CVO op. Dat kreeg woensdag 7 van de 19 zetels in Oldebroek. Op verzoek van De Nooijer is de Haagse politicus Richard de Mos aangesteld als informateur in Oldebroek.