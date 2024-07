Boekingssite: Nederlanders massaal op zoek naar hotel in Dortmund

Sinds de overwinning van Nederland op Turkije in de kwartfinale van het EK is er "een enorme toename" in zoekopdrachten van Nederlanders naar accommodaties in Dortmund, meldt Booking.com. Volgens de boekingssite is er ook een "significante toename" in zoekopdrachten van Engelsen. Woensdag staat Nederland tegenover Engeland in de halve finale van het toernooi.

Exacte aantallen van zoekopdrachten heeft de site niet. Eerder op de dag werd bekend dat het met de verkoop van trein- en buskaartjes richting Dortmund snel gaat. Op Marktplaats wordt honderden euro's geboden op kaarten voor de halve finale van het EK voetbal.