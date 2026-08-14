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Boeren blijven binnendruppelen bij protest in Den Bosch

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 9:26
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DEN BOSCH (ANP) - Bij het boerenprotest in Den Bosch blijven vele tientallen actievoerders arriveren. Rond 09.00 uur stonden er ruim honderd mensen op het plein voor het provinciehuis. Om 09.30 uur debatteren binnen de Provinciale Staten over het voornemen van het provinciebestuur om de vergunning van vijf pluimveeboeren in te trekken.
De sfeer op het afgezette plein is gemoedelijk. Er wordt feestmuziek gedraaid en later op de ochtend komen meerdere sprekers. Onder hen zijn onder anderen FDF-voorman Mark van den Oever en bestuurders van landbouworganisatie ZLTO. Met twee graafmachines is een grote omgekeerde vlag boven een toegang naar het plein gespannen.
Het terrein voor het provinciehuis is afgezet met betonblokken. Tientallen tractoren staan even verderop geparkeerd. Op spandoeken staan teksten als "Vergund = Vergund", "No Farmers No Food" en "Als de boer verhuist, verhuist het platteland mee". Op een groot videoscherm kan het spoeddebat worden gevolgd. ZLTO zei vooraf 2000 mensen te verwachten.
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