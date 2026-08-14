Files rond Den Bosch door langzaamrijdende trekkers

DEN BOSCH (ANP) - Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Boeren protesteren daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Op de A59 is de vertraging rond 09.30 uur het grootst. In de richting van Den Bosch staat er bij Oss-Oost en Kruisstraat twintig minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil, meldt de verkeersinformatie van de ANWB.

Het verkeer rijdt ook langzaam op verschillende plekken op de N279. Vooral tussen Boerdonk en Den Bosch kunnen bestuurders korte files verwachten. De vertraging schommelt daar tussen vijf en tien minuten.

Op de A2 staat het verkeer ook stil. De ANWB weet niet zeker of dit door de boeren komt. De vertraging is daar ruim tien minuten.