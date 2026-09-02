ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeren verlaten Leeuwarden na demonstratie bij provinciehuis

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 14:58
anp020926172 1
LEEUWARDEN (ANP) - De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Friesland is geëindigd. Na afloop prees gedeputeerde Abel Kooistra (BBB) de organisatie voor een gemoedelijk verlopen dag. Hij zei tegen een ANP-verslaggever dat de demonstratie liet zien hoe groot de zorgen zijn in de agrarische sector over de voorgestelde stikstofmaatregelen. De plannen van het kabinet zijn niet de plannen van de provincie, benadrukte hij. Gedeputeerde Matthijs de Vries (CU) zei dat bestuurders een taak hebben om met zorgen van de bevolking aan de slag te gaan.
Na de demonstratie, waar een paar honderd mensen op af waren gekomen, liep het gebied bij het provinciehuis snel leeg. Van Keimpema zei eerder op woensdag dat boeren van plan waren weer in colonnes over lokale wegen naar huis te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

zilvervisje-badkuip

Zilvervisjes in de badkamer? Dan is er iets anders mis in huis

shutterstock_2703772783

AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen

ANP-565617934

De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had

208292406_m

Feit of fabel: champignons mag je niet wassen? Waarom je al jaren voor niks je best doet met een borsteltje

web_photo5c063f1db5fb6

Auto-reparaties worden krankzinnig duur: zelfs een kapotte voorruit is geen simpel klusje meer

Loading