Boeren verlaten Leeuwarden na demonstratie bij provinciehuis

LEEUWARDEN (ANP) - De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Friesland is geëindigd. Na afloop prees gedeputeerde Abel Kooistra (BBB) de organisatie voor een gemoedelijk verlopen dag. Hij zei tegen een ANP-verslaggever dat de demonstratie liet zien hoe groot de zorgen zijn in de agrarische sector over de voorgestelde stikstofmaatregelen. De plannen van het kabinet zijn niet de plannen van de provincie, benadrukte hij. Gedeputeerde Matthijs de Vries (CU) zei dat bestuurders een taak hebben om met zorgen van de bevolking aan de slag te gaan.

Na de demonstratie, waar een paar honderd mensen op af waren gekomen, liep het gebied bij het provinciehuis snel leeg. Van Keimpema zei eerder op woensdag dat boeren van plan waren weer in colonnes over lokale wegen naar huis te gaan.