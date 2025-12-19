Boeren verzamelen bij provinciehuis Utrecht voor protest

UTRECHT (ANP) - Tientallen boeren hebben zich verzameld bij het provinciehuis in Utrecht om te protesteren tegen de plannen voor het landelijk gebied. Heel wat agrariërs zijn op de trekker gekomen. Op een van de landbouwvoertuigen staat een groot bord met een oproep aan de Amerikaanse president Donald Trump: 'Trump help please. Make farming great again!'. Farmers Defence Force (FDF) had via sociale media opgeroepen tot de protestactie.

De actiegroep verwacht in totaal zo'n honderd boeren, die tussen 10.00 en 10.30 uur bij het provinciehuis in gesprek gaan met de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw, CDA). De provincie heeft in overleg met onder meer de politie en gemeente Utrecht besloten het terrein rond het provinciehuis af te sluiten voor motorvoertuigen. Medewerkers hebben het advies gekregen thuis te werken als het niet noodzakelijk is naar het provinciehuis te komen.

Volgens FDF bieden de maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken en andere gebiedsplannen de agrariërs onvoldoende perspectief. Ook vindt de organisatie dat de provincie bij het samenstellen van het maatregelenpakket te weinig naar de boeren heeft geluisterd.

De provincie wil met het ontwerp-Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) de vergunningverlening weer op gang brengen. Een van de onderdelen is het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035 met 46 procent vergeleken met 2019.