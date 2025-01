Boerenorganisaties openen meldpunt voor intimidatie bij leden

EDE (ANP) - Boerenorganisaties zijn een meldpunt begonnen voor boeren, veehandelaren en veetransporteurs die te maken krijgen met intimidatie, bedreigingen en treiterijen. Zij kunnen bij dat meldpunt ook terecht voor advies over hoe ze moeten handelen als hen iets overkomt, melden LTO Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Vee&Logistiek.

Volgens de organisaties hebben veel Nederlandse boeren en andere mensen die werken in de veesector te maken met incidenten zoals bedreiging of intimidatie. Ze hebben eerder een enquête rondgestuurd onder hun leden om navraag te doen. Een derde dacht een toename van incidenten te zien, 83 procent zei te vrezen voor zaken zoals intimidatie en treiterijen. De enquête was ingevuld door slechts 162 respondenten uit de sector.

De boerenorganisaties wijzen als mogelijke oorzaak naar de Wet open overheid (Woo), waardoor informatie over boeren, veehandelaren en veetransporteurs tegenwoordig makkelijker opgevraagd kan worden via de overheid. "Veelal woont het gezin op het eigen bedrijf en daarmee gaat het hier om informatie die direct aan de persoonlijke levenssfeer raakt." Met het meldpunt willen de organisaties de incidenten beter in beeld krijgen.

Activisten

Dreiging is onder andere afkomstig van activisten die zich zorgen maken om dierenwelzijn, zeggen de organisaties. In 2019 drongen bijvoorbeeld zestig dierenactivisten een varkensstal binnen in Boxtel. LTO benadrukte dat de impact van stalinsluiping groot is op boeren en hun gezinnen.

De activisten zijn in december overigens wel vrijgesproken door het gerechtshof. Volgens de rechters gedroegen zij zich vreedzaam en kon niet worden bewezen dat ze de staldeuren hebben geforceerd. Ook moesten ze langer binnen blijven door chaos die buiten was ontstaan. Boeren waren naar de veehouderij gekomen en de politie wilde een confrontatie tussen de twee groepen vermijden.

Ook bij voormalig LTO-voorzitter Sjaak van der Tak thuis stonden in 2022 onverwachts trekkersgroepen op de stoep, die protestacties hielden tegen het stikstofbeleid. Hij was niet te spreken over dit onaangekondigde bezoek.