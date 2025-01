Personeel smaak- en geurstoffenfabrikant IFF staakt maandag

TILBURG (ANP) - Medewerkers van smaak- en geurstoffenfabrikant IFF leggen maandag voor 24 uur het werk neer. Daartoe hebben vakbonden FNV en CNV opgeroepen, omdat de cao-onderhandelingen met het bedrijf zijn vastgelopen. IFF heeft vestigingen in Hilversum en Tilburg waar in totaal ruim duizend mensen werken.

De bonden eisen onder andere een loonsverhoging van 7 procent en dat de lonen meestijgen met de inflatie. Daarnaast willen ze een regeling voor oudere werknemers, een zogeheten 80-90-100-regeling: dat betekent dat deze groep 80 procent gaat werken voor 90 procent van hun salaris waarbij zij 100 procent pensioen opbouwen.

CNV stelt dat het voor het eerst in dertig jaar is dat er een staking plaatsvindt bij IFF. De vestiging in Tilburg is volgens het bedrijf een van de grootste productielocaties van het wereldwijd opererende bedrijf.