Boetes op illegale verkoop vapes 700 euro hoger

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 14:33
DEN HAAG (ANP) - De boete voor de illegale verkoop van e-sigaretten is met 700 euro verhoogd tot 2040 euro voor een eerste overtreding, schrijft demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Bij een volgende overtreding gaat de boete met 1000 euro omhoog naar 3060 euro.
Vorig jaar investeerde het ministerie in de capaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die illegale verkoop opspoort en boetes uitdeelt. Van juli 2024 tot juli 2025 zijn 300 boetes uitgeschreven voor de verkoop van illegale vapes.
De hogere boetes moeten een afschrikwekkende werking hebben, aldus Tielen. Zij hoopt vooral de gezondheid van kinderen te beschermen door te voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan vapen.
E-sigaretten met smaakjes illegaal
Vapes zijn niet illegaal in Nederland, maar e-sigaretten met smaakjes wel. Ook mogen vapes, net als bijvoorbeeld sigaretten, niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Sinds dit jaar mogen supermarkten en horecazaken ook geen tabakswaar meer verkopen.
De hogere boetes gelden ook voor onlineverkopers. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers gaat de boete met 1300 euro omhoog tot 4040 euro. De maatregel moet 1 juli volgend jaar van kracht worden.
