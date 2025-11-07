JA21 en D66 zien vooral op klimaat, asiel en EU grote verschillen

DEN HAAG (ANP) - JA21-leider Joost Eerdmans en D66-voorman Rob Jetten zien vooral op het gebied van klimaat, asiel en Europese samenwerking nog grote inhoudelijke verschillen tussen hun partijen. Dat zeiden de twee fractievoorzitters voor aanvang van een gesprek bij verkenner Wouter Koolmees.

"Daar lopen de paden nog wat uiteen", zei Eerdmans over de genoemde beleidsterreinen. Zo wil D66 doorgaan met energie uit zon en wind, terwijl JA21 pleit voor kernenergie. En de sociaal-liberalen staan in tegenstelling tot de partij van Eerdmans niet te juichen bij de strengere asielwetten van het demissionaire kabinet en het intrekken van de spreidingswet.

Aan de onderlinge verstandhouding zal het volgens Eerdmans niet liggen. "Ik denk dat de chemie tussen mij en Rob Jetten heel prima is." JA21 is "graag" bereid mee te regeren, en erkent ook dat dit dan in samenwerking met D66 zal moeten gebeuren. D66 wil echter liever GroenLinks-PvdA als coalitiepartner, naast CDA en VVD.