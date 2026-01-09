Kabinet wil boete voor bedrijf dat minderjarige alcohol bezorgt

DEN HAAG (ANP) - Als minderjarigen via internet alcohol bestellen, moet niet alleen de verkoper maar ook de bezorgdienst worden beboet, vindt staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD). De demissionair bewindsvrouw stelt voor om de Alcoholwet daarop aan te passen. De aanscherping is volgens haar nodig omdat jongeren onder de 18 jaar te makkelijk via internet aan bier, wijn of sterke drank komen.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van Tielen. De volgende stap is dat de Tweede Kamer hierover debatteert en stemt. De staatssecretaris mikt erop dat de nieuwe regels in 2027 ingaan.

Tielen vindt de naleving van het verbod op alcohol onder de 18 jaar "echt ondermaats" bij bestellen en thuisbezorgen en hoopt dat hiermee te veranderen. "Iedereen die met alcohol en jongeren te maken heeft, moet gewoon altijd netjes checken op leeftijd." Door de aanpassing moeten bezorgers zich aan dezelfde regels houden als mensen die werken in horeca, supermarkten en sportkantines.