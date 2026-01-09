ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet wil boete voor bedrijf dat minderjarige alcohol bezorgt

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 13:33
anp090126118 1
DEN HAAG (ANP) - Als minderjarigen via internet alcohol bestellen, moet niet alleen de verkoper maar ook de bezorgdienst worden beboet, vindt staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD). De demissionair bewindsvrouw stelt voor om de Alcoholwet daarop aan te passen. De aanscherping is volgens haar nodig omdat jongeren onder de 18 jaar te makkelijk via internet aan bier, wijn of sterke drank komen.
De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van Tielen. De volgende stap is dat de Tweede Kamer hierover debatteert en stemt. De staatssecretaris mikt erop dat de nieuwe regels in 2027 ingaan.
Tielen vindt de naleving van het verbod op alcohol onder de 18 jaar "echt ondermaats" bij bestellen en thuisbezorgen en hoopt dat hiermee te veranderen. "Iedereen die met alcohol en jongeren te maken heeft, moet gewoon altijd netjes checken op leeftijd." Door de aanpassing moeten bezorgers zich aan dezelfde regels houden als mensen die werken in horeca, supermarkten en sportkantines.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

239655029_m

9 Symptomen die mannen nooit mogen negeren

ozempic-huidenlaserkliniekzeeland

Na de afvalprik komt de schrik: zo snel zit het gewicht er weer aan

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

Loading