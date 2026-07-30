Bolle Jos in Costa-zaak veroordeeld tot 14 jaar cel

TONGEREN (ANP/BELGA) - De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, is in België veroordeeld tot veertien jaar celstraf in het omvangrijke drugsproces Costa. Van alle verdachten die donderdag hun straf hoorden, heeft de rechter hem de hoogste gevangenisstraf opgelegd.

De straf valt een jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Nathan Steveniers, die volgens het Openbaar Ministerie een leidende rol had in de organisatie van Leijdekkers, kreeg van de Tongerse rechters een gevangenisstraf van acht jaar.

Drugssmokkel

De zaak draait om drugssmokkel via de haven van Antwerpen en het witwassen van drugsgeld. De verdachten worden verantwoordelijk geacht voor de invoer van minstens 25 ton cocaïne, met een straatwaarde van ongeveer 3,5 miljard euro.

Voor alle ruim vijftig verdachten samen eiste het Openbaar Ministerie in totaal 451 jaar gevangenisstraf.

Sierra Leone

Leijdekkers zou op dit moment verblijven in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Nederland heeft het land gevraagd om zijn uitlevering. Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers heeft de Nederlandse justitie 200.000 euro uitgeloofd. Ook staat de Brabander op de lijst van meestgezochte criminelen van Europol.

Leijdekkers werd in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en het geven van een moordopdracht. Ook in België is hij al meerdere keren bij verstek veroordeeld tot in totaal bijna tachtig jaar cel.

Aan verschillende Belgische sleutelspelers in de zaak legde de rechtbank hoge straffen op. Ex-rijkswachter Willy Van Mechelen is tot negen jaar cel veroordeeld, zijn zakenkompaan Tom Bastiaanse tot twaalf jaar. Geert Frisson, voormalig lid van een motorbende, moet een celstraf van dertien jaar uitzitten.