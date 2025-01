VS zetten bijna alle buitenlandse hulpprogramma's stop

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het overgrote deel van de buitenlandse hulpprogramma's een halt toegeroepen. In een vrijdag verzonden memo, die is ingezien door persbureau Reuters, draagt het ministerie hulporganisaties op het werk neer te leggen.

In de memo wordt een uitzondering gemaakt voor militaire financiering voor Israël en Egypte. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zou ook noodvoedselhulp hebben uitgesloten. De stop geldt tot Rubio's ministerie de programma's heeft beoordeeld. Dat kan naar verwachting tot 85 dagen duren.

Maandag tekende president Donald Trump al een decreet waarin de verlening van ontwikkelingshulp aan het buitenland voor negentig dagen werd stilgelegd. In dat decreet stond dat bestaande programma's opnieuw worden beoordeeld, waarbij wordt gekeken of ze efficiënt zijn en in samenhang met het buitenlandbeleid.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd de grootste hulpdonor - in het fiscale jaar 2023 heeft het land 72 miljard dollar (68,5 miljard euro) aan hulp uitgegeven.