Hartstichting: veel te veel mensen met te hoog cholesterol

gezondheid
door Peter Janssen
dinsdag, 19 mei 2026 om 10:55
bijgewerkt om dinsdag, 19 mei 2026 om 10:58
Veel meer mensen dan verwacht blijken een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk te hebben. Volgens de Hartstichting laten cijfers zien dat veel Nederlanders rondlopen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten zonder dat zelf te weten. Dat schrijft De Gelderlander.
De stichting maakt deze dinsdag de resultaten bekend van ruim een jaar Hartcheckpunten. Dat zijn mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. In totaal lieten ongeveer 13.000 mensen tussen de 40 en 70 jaar hun waarden controleren, blijkt uit de cijfers die deze site al heeft ingezien.
De Hartcheckpunten trekken volgens de Hartstichting mensen die zich ogenschijnlijk gezond voelen en normaal gesproken niet snel hun cholesterol- of bloeddrukwaarden laten controleren. Ze zijn expliciet bedoeld voor mensen zonder bekende hart- en vaatziekten en die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker.
"De risico's van hart- en vaatziekten worden onderschat", zegt directeur Hans Snijder van de Hartstichting. "Mensen blijken wel degelijk behoefte te hebben aan laagdrempelige controles en praktische hulp."

