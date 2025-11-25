Bolsonaro begint aan straf voor beramen van staatsgreep

BRASILIA (ANP/AFP/RTR) - Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft besloten dat de veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro kan beginnen aan zijn straf. Hij moet 27 jaar en drie maanden uitzitten voor het beramen van een staatsgreep.

De politicus (70) zit sinds zaterdag vast op het hoofdkwartier van de politie in Brasilia en moet daar nu van het hof blijven. Hij mag niet meer in hoger beroep na zijn veroordeling in september.

Bolsonaro werd in augustus onder huisarrest geplaatst, maar werd zaterdag opgepakt na het beschadigen van zijn elektronische enkelband. Bolsonaro zei zelf dat dit het gevolg was van door medicijnen veroorzaakte paranoia en hallucinaties. Er was volgens hem geen plan om de enkelband te verwijderen of te vluchten.

Bolsonaro was van 2019 tot en met 2022 president. Eind 2022 verloor hij de verkiezingen van de huidige president Luiz Inácio Lula da Silva. Het hof acht bewezen dat Bolsonaro daarna heeft geprobeerd aan de macht te blijven, onder meer met moordplannen.