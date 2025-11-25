ECONOMIE
7 make-up tips van een professionele visagiste

Samenleving
door Désirée du Roy
dinsdag, 25 november 2025 om 20:31
shutterstock_2577832715
Hier zijn 7 praktische make-up tips op basis van de adviezen van visagiste Carolien Wardenier in van Nieuwsblad
  1. Respecteer de houdbaarheid van make-up Gebruik mascara maximaal 3 tot 6 maanden en vervang deze eerder bij klonteren of uitdrogen. Oude make-up kan bacteriën bevatten en oogirritatie veroorzaken.
  2. Bewaar make-up koel en droog Houd je producten uit de warmte en zon. Je kunt make-up zelfs in een apart (vakje van de) koelkast bewaren, zeker als je ze niet dagelijks gebruikt.
  3. Reinig je borstels minimaal wekelijks Was je make-upkwasten minstens één keer per week met lauw water en milde zeep om een gezonde huid en mooi resultaat te behouden.
  4. Steek je vingers niet in het potje Gebruik liever een spateltje of knijpflesje om producten uit een potje te halen, zo voorkom je bacteriegroei.
  5. Blaas nooit op je make-upborstel Door te blazen verspreid je bacteriën over de borstels. Tik overtollig poeder liever af op je pols of op een tissue.
  6. Koop niet te veel producten Kies liever voor multitaskproducten en maak producten echt op voordat je nieuwe koopt. Zo blijft je collectie hygiënisch en overzichtelijk.
  7. Gebruik een spateltje i.p.v. je vingers Wanneer je crèmes aanbrengt uit potjes, voorkom je besmetting door een spateltje te gebruiken en breng je het daarna op je handrug aan.
Deze tips zorgen samen voor een langere houdbaarheid van je make-up én een gezondere huid.

