Bolsonaro in beroep tegen gevangenisstraf

BRASILIA (ANP) - Advocaten van Jair Bolsonaro hebben maandag beroep aangetekend tegen de veroordeling van de voormalige Braziliaanse president tot 27 jaar gevangenisstraf. Bolsonaro kreeg die straf voor het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven ondanks zijn verkiezingsnederlaag in 2022.

Het juridische team van de oud-president beweert dat er "dubbelzinnigheden, onvolledigheden, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden" zitten in de uitspraak van het Hooggerechtshof, waarin hij schuldig werd bevonden aan een poging om president Luiz Inácio Lula da Silva af te zetten. De advocaten hadden eerder al aangekondigd in beroep te gaan.

De rechters van het Hooggerechtshof hebben geen specifieke termijn om over het beroep te beslissen, maar Bolsonaro kan pas worden vastgezet als alle mogelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput. Tot die tijd staat de 70-jarige onder huisarrest.