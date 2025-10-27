ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oliebedrijf Rusland verkoopt buitenlandse bezittingen om sancties

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 22:51
anp271025189 1
MOSKOU (ANP/AFP) - De grote Russische olieproducent Lukoil gaat zijn buitenlandse bezittingen verkopen, meldt het bedrijf. De Verenigde Staten legden vorige week sancties op aan onder meer Lukoil vanwege de oorlog in Oekraïne.
Met de maatregelen wil de Amerikaanse president Donald Trump Rusland onder druk zetten om de oorlog te beëindigen. Lukoil zegt zijn internationale bezittingen te verkopen vanwege "de invoering van beperkende maatregelen tegen het bedrijf en zijn dochterondernemingen door sommige landen". Het biedingsproces is volgens het bedrijf al gestart.
De Amerikaanse sancties gelden ook voor Rosneft, een andere grote olieproducent uit Rusland. Onlangs zei demissionair premier Dick Schoof dat hij vindt dat de Europese Unie de sancties van de VS en het Verenigd Koninkrijk tegen de oliebedrijven moet kopiëren om de druk op de Russische president Vladimir Poetin verder op te voeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

Loading