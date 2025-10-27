Oliebedrijf Rusland verkoopt buitenlandse bezittingen om sancties

MOSKOU (ANP/AFP) - De grote Russische olieproducent Lukoil gaat zijn buitenlandse bezittingen verkopen, meldt het bedrijf. De Verenigde Staten legden vorige week sancties op aan onder meer Lukoil vanwege de oorlog in Oekraïne.

Met de maatregelen wil de Amerikaanse president Donald Trump Rusland onder druk zetten om de oorlog te beëindigen. Lukoil zegt zijn internationale bezittingen te verkopen vanwege "de invoering van beperkende maatregelen tegen het bedrijf en zijn dochterondernemingen door sommige landen". Het biedingsproces is volgens het bedrijf al gestart.

De Amerikaanse sancties gelden ook voor Rosneft, een andere grote olieproducent uit Rusland. Onlangs zei demissionair premier Dick Schoof dat hij vindt dat de Europese Unie de sancties van de VS en het Verenigd Koninkrijk tegen de oliebedrijven moet kopiëren om de druk op de Russische president Vladimir Poetin verder op te voeren.