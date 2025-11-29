Bolsonaro opnieuw in beroep tegen veroordeling om couppoging

BRASILIA (ANP) - De advocaten van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro hebben vrijdag opnieuw beroep aangetekend tegen zijn veroordeling voor het beramen van een staatsgreep. Ze vragen om nietigverklaring van het strafproces en vrijspraak van hun cliënt, zo blijkt uit stukken.

Het nieuwe beroep volgt drie dagen nadat het Braziliaanse hooggerechtshof Bolsonaro naar de gevangenis stuurde om zijn straf uit te zitten. De 70-jarige oud-president werd in september door een vijfkoppige kamer van het hooggerechtshof met 4 tegen 1 stemmen veroordeeld tot 27 jaar cel. Zijn verdediging vraagt nu het voltallige hof, bestaande uit elf rechters, om de zaak opnieuw te beoordelen, op grond van die ene stem tegen de veroordeling.

Het hooggerechtshof besloot eerder al dat de veroordeling definitief is en dat Bolsonaro geen verdere beroepsmogelijkheden meer heeft. Afgelopen zaterdag werd hij opgepakt vanwege een volgens het hof "hoog vluchtrisico", nadat hij zijn elektronische enkelband zou hebben geprobeerd te saboteren.