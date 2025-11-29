VS stoppen asielbeslissingen na aanval op reservisten

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben alle besluiten over asielaanvragen stilgelegd. Dat heeft immigratiedienst USCIS vrijdag bekendgemaakt. De maatregel volgt kort na de schietpartij in Washington waarbij twee leden van de National Guard werden neergeschoten, van wie er één is overleden.

De verdachte van de schietpartij, een 29-jarige man uit Afghanistan, kreeg in april asiel in de VS, aldus The New York Times. "USCIS heeft alle asielbesluiten stopgezet totdat we kunnen garanderen dat iedere vreemdeling zo grondig mogelijk wordt gescreend", schreef directeur Joseph Edlow op X.

Trump kondigde een dag eerder aan de toelating tot de Verenigde Staten voor mensen uit zogenoemde "derdewereldlanden" volledig te willen stilleggen, zonder precies te zeggen om welke landen het gaat of hoe de maatregel wordt uitgevoerd. Daarnaast liet zijn regering weten alle verblijfsvergunningen te herzien van personen uit 19 "zorgwekkende" landen, waaronder Afghanistan, Iran, Libië, Somalië, Jemen, Cuba en Venezuela.