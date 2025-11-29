ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS stoppen asielbeslissingen na aanval op reservisten

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 4:54
anp291125003 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben alle besluiten over asielaanvragen stilgelegd. Dat heeft immigratiedienst USCIS vrijdag bekendgemaakt. De maatregel volgt kort na de schietpartij in Washington waarbij twee leden van de National Guard werden neergeschoten, van wie er één is overleden.
De verdachte van de schietpartij, een 29-jarige man uit Afghanistan, kreeg in april asiel in de VS, aldus The New York Times. "USCIS heeft alle asielbesluiten stopgezet totdat we kunnen garanderen dat iedere vreemdeling zo grondig mogelijk wordt gescreend", schreef directeur Joseph Edlow op X.
Trump kondigde een dag eerder aan de toelating tot de Verenigde Staten voor mensen uit zogenoemde "derdewereldlanden" volledig te willen stilleggen, zonder precies te zeggen om welke landen het gaat of hoe de maatregel wordt uitgevoerd. Daarnaast liet zijn regering weten alle verblijfsvergunningen te herzien van personen uit 19 "zorgwekkende" landen, waaronder Afghanistan, Iran, Libië, Somalië, Jemen, Cuba en Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-537173948 (1)

Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-542613947

Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

bird-flu-gettyimages

Waarom Institut Pasteur vogelgriep gevaarlijker vindt dan corona

shutterstock_2643582919

Cognitive shuffling: de simpele NYT‑truc tegen piekeren in bed

Loading