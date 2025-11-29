In meerdere landen vluchten vertraagd door probleem met Airbus

DEN HAAG (ANP) - Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben vrijdagavond al vluchten geannuleerd of vertraagd vanwege de softwareproblemen bij vliegtuigbouwer Airbus. Air France annuleerde volgens de Franse krant Le Parisien ruim dertig vluchten. In onder meer Australië en Nieuw-Zeeland vielen vluchten uit, met lange rijen op de luchthavens van Melbourne en Auckland tot gevolg.

Airbus waarschuwde dat zo'n 6000 vliegtuigen van het type A320 een onmiddellijke softwarefix nodig hebben. De apparatuur zou zijn aangetast door "intense zonnestraling" in de cockpit. Op het moment van de waarschuwing waren er volgens Flightradar24 zo'n 3000 vliegtuigen van het type in de lucht.

De Airbus A320 is het meest geleverde vliegtuig ooit. American Airlines is met 480 vliegtuigen van dit type de grootste gebruiker. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft laten weten dat zo'n 340 van de toestellen de software-update nodig hebben, daarvoor is per toestel zo'n twee uur nodig. Daardoor kunnen er zaterdag vertragingen ontstaan.