Bolsonaro: paranoïde door medicatie bij incident met enkelband

BRASÍLIA (ANP) - De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro zegt dat hij medicijnen slikte die hem "paranoïde" maakten en ervoor zorgden dat hij last had van hallucinaties. Dat zou ervoor hebben gezorgd dat hij probeerde zijn enkelband te breken, liet Bolsonaro zondag aan een rechter weten. Hij ontkent dat er sprake was van een ontsnappingspoging.

Bolsonaro zei dat hij van verschillende artsen anti-epileptica voorgeschreven had gekregen om de chronische hik waar hij jaren geleden al eens voor werd behandeld. Die medicatie zou hem hebben doen geloven dat er in zijn enkelband afluisterapparatuur zat, zei hij tegen de rechter.

De 70-jarige Bolsonaro was alleen op het moment dat hij met een soldeerbout probeerde de enkelband af te krijgen. Toen hij weer "bij zinnen kwam", liet hij zijn beveiliging weten wat hij had geprobeerd. Hij werd gearresteerd wegens een "hoog vluchtrisico".

Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar celstraf, maar zijn advocaten zeggen dat hij wegens zijn gezondheid niet naar de gevangenis kan.