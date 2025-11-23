ECONOMIE
Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
zondag, 23 november 2025 om 14:06
China gaat in sneltreinvaart richting een toekomst waarin humanoïde robots alledaagse werkelijkheid zijn. Nieuwe kaarten van Beijing, Shanghai, Shenzhen en Hangzhou laten zien hoe dicht de steden inmiddels bezaaid zijn met robotbedrijven; de voorsprong van China op de rest van de wereld is immens.
Volgens experts is het krachtenveld compleet verschoven. “Dit is verbluffend. Het laat zien dat de échte strijd in humanoïde robotica op dit moment niet tussen de VS en China gaat, maar tussen Beijing, Shenzhen, Shanghai en Hangzhou”, schrijft entrepeneur Arnaud Bertrand op X.
Betaalbare Chinese robots
En dat is niet vreemd: alleen al in China zijn 35 serieuze humanoïde robotbedrijven actief. Sommige van die bedrijven leveren al robots op grote schaal. Iedereen kan bijvoorbeeld vandaag al de G1-robot van Unitree kopen. Het prijskaartje is 13.500 dollar. Terwijl China massaproductie op gang brengt, experimenteert de rest van de wereld vooral nog.
Want hoe staat het met de Verenigde Staten? Bertrand noemt zes bedrijven: Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics, Apptronik en Sanctuary AI. Maar geen daarvan heeft een robot die consumenten nu kunnen kopen. Geen massaproductie, geen consumententoegang, vooral prototypes en testmodellen.
Europa loopt mijlenver achter
Het contrast is groot. “Shenzhen verslaat op dit moment waarschijnlijk de volledige Amerikaanse industrie”, aldus Bertrand.
En Europa? Tja. De conclusie is kort en pijnlijk: “Zoals helaas wel bij meer zaken geldt, doet Europa in feite niet eens mee aan de race.”
De wereldwijde race om de humanoïde robot wordt dus niet langer in Washington of Silicon Valley beslist – maar in de straten van China’s megasteden, waar de toekomst al zichtbaar rondloopt.
Bron: X - Arnaud Bertrand

