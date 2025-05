Bom ontploft bij vruchtbaarheidskliniek in VS

N i e u w bericht, met reactie van politie in 1e alinea

PALM SPRINGS (ANP/RTR/AFP) - Een bom is zaterdag ontploft bij een vruchtbaarheidskliniek in Palm Springs, in de Amerikaanse staat Californië. Volgens burgemeester Ron DeHarte is er iemand om het leven gekomen. De politie bevestigt dat en zegt dat het vermoedelijk om een "opzettelijke daad" gaat. "De explosie lijkt een opzettelijke geweldsdaad te zijn en de explosie strekt zich uit over meerdere blokken, met meerdere beschadigde gebouwen", aldus politiechef Andy Mills.

Amerikaanse media melden dat er ook zeker vijf gewonden zijn gevallen.

Het explosief bevond zich in of bij een auto, aldus DeHarte. Persbureau AP meldt dat de kliniek schade heeft opgelopen, maar dat het personeel veilig zou zijn. Palm Springs ligt ruim 150 kilometer ten oosten van Los Angeles.