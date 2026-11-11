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Bomen geplant op klimaattop, maar ontbossing gaat sneller

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - De Turkse president Erdogan en VN-chef Guterres begonnen hun dag op de klimaattop woensdag met het aanplanten van olijfbomen. Op de COP31 in Antalya zijn diverse initiatieven te horen die op een grotere schaal tot nieuwe aanplant moeten leiden. Toch kunnen al die plannen de wereldwijde ontbossing vooralsnog niet bijbenen.
Volgens het jaarlijkse Global Carbon Budget Report, dat tijdens de top werd gepresenteerd, leidde permanente ontbossing de afgelopen jaren gemiddeld tot 3,8 miljard ton extra CO2 in de atmosfeer. Dat is iets minder dan een tiende van de totale wereldwijde uitstoot.
Herbebossing en het aanplanten van nieuwe bomen kan volgens het rapport de helft tot maximaal twee derde van die uitstoot compenseren. De onderzoekers melden dat China daarbij aan de leiding gaat, maar ook in Europa en de VS worden meer bomen geplant dan gekapt. Ondanks de ambities lukt dat in Brazilië nog niet. Ook in Rusland en Indonesië gaat nog altijd meer bos verloren dan er bijkomt, aldus het onderzoek.
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