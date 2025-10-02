ECONOMIE
Verkoop gebruikte auto's omhoog in derde kwartaal

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 14:18
anp021025146 1
BUNNIK (ANP) - De verkoop van gebruikte auto's in Nederland is in het derde kwartaal toegenomen. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RDC. In de maanden juli, augustus en september werden 337.565 occasions door autobedrijven verkocht, een toename van 3,5 procent op jaarbasis. De verkoop tussen particulieren onderling steeg met 5,3 procent tot 181.148 gebruikte auto's.
Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de occasionverkoop door autodealers met 2,9 procent tot meer dan 1,04 miljoen en klom de particuliere verkoop met 6,7 procent tot ruim 555.000. Van die verkoop had bijna driekwart van de auto's een benzinemotor, ruim 15 procent was hybride, bijna 6 procent reed op diesel en meer dan 4 procent was volledig elektrisch.
Bij de bedrijfsverkoop van occasions is de Volkswagen Polo dit jaar opnieuw het populairste model, gevolgd door de Volkswagen Golf, Opel Corsa, Ford Focus, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Renault Clio, Toyota Aygo, Kia Picanto en Fiat 500.
