Bonden eisen einde aan inzage Musk bij ministerie van Financiën

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een groep vakbonden wil via de rechter voorkomen dat het Amerikaanse ministerie van Financiën nog langer persoonlijke en financiële informatie over Amerikanen deelt met Elon Musk en zijn medewerkers. Ze eisen ook dat minister Scott Bessent gegevens die Musk en zijn entourage al hebben verzameld bij hen weghaalt. Gebeurt dit niet, dan wordt volgens de vakbonden de privacy van betrokkenen ernstig geschaad.

President Donald Trump benoemde Musk tot hoofd van een adviesorgaan voor kostenbesparingen en modernisering van IT bij de overheid. Maar volgens vakbonden van overheidsmedewerkers heeft het ministerie van Financiën Musks 'ministerie van overheidsefficiëntie' (DOGE) illegaal toegang verschaft tot allerlei gegevens. Hiervoor klaagden ze Bessent en zijn departement maandag ook aan.

De vakbonden maken in hun aanklacht melding van berichten dat het DOGE-team vorige week toegang kreeg tot het federale betaalsysteem. Daarmee worden transacties van in totaal zo'n 6 biljoen dollar geregeld. Bessent gaf dinsdag toe dat het team rond multimiljardair Musk inzage had in "gecodeerde data" die DOGE-medewerkers alleen konden lezen. Hij ontkende dat het adviesorgaan valide betalingen aan overheidsdiensten heeft geblokkeerd.