Bondgenoten Oekraïne gaan druk op Rusland opvoeren, zegt Macron

PARIJS (ANP/AFP) - Volgens de Franse president Emmanuel Macron gaan de bondgenoten van Oekraïne de komende dagen de druk op Rusland opvoeren. De komende twee weken zullen van cruciaal belang zijn bij de poging een staakt-het-vuren in Oekraïne te verwezenlijken, zei Macron in een interview in het Franse weekblad Paris Match.

Macron gelooft dat hij de Amerikanen ervan heeft overtuigd zich harder op te stellen tegen de Russen, met de "mogelijkheid van een escalatie van dreigementen en mogelijk sancties" tegen Moskou. De Amerikaanse president Donald Trump wil het liefst zo snel mogelijk een bestand. Oekraïne hamert ook op een staakt-het-vuren. De Russen stellen steeds voorwaarden.

Macron vertelde dat hij Trump midden vorige week had gesproken om hem aan te moedigen een hardere lijn te volgen tegenover de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei ook dat hij en de Amerikaanse president een paar minuten hadden gesproken bij de begrafenis van paus Franciscus zaterdag in Rome.