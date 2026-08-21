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Bondgenoten Oekraïne weer bijeen, mogelijk in Kyiv

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 13:51
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PARIJS/LONDEN (ANP) - De bondgenoten van Oekraïne beleggen maandag, als het land zijn onafhankelijkheid viert, een top van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen. Meerdere leiders van de coalitie willen daarvoor naar Kyiv reizen, melden de Kyiv Independent en andere Oekraïense media. Premier Rob Jetten belt in, meldt zijn woordvoerder.
De coalitie staat onder leiding van het VK, Frankrijk en Duitsland en vergadert met enige regelmaat in een hoofdstad van de Europese grote drie. Ook in Kyiv kwamen de leiders al eerder samen. Doorgaans nemen de meesten van hen via videoverbinding deel.
Parijs, Londen en Berlijn verstrekken nog geen details over de bijeenkomst van maandag. Namens de NAVO doet de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte mee, meldt de alliantie.
Oekraïne heeft de langzame Russische opmars vrijwel tot staan gebracht en bestookt zelf doelen tot ver in Rusland. Maar het heeft nauwelijks een antwoord op de toenemende Russische raketaanvallen en vreest de komende winter.
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