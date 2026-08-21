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Voormalige Pakistaanse premier Imran Khan terug in gevangenis

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 13:50
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ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is weer terug in de gevangenis, nadat hij eerder werd opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Volgens de autoriteiten is hij fit verklaard.
De oud-cricketer was van 2018 tot 2022 premier van Pakistan en kreeg sinds zijn afzetting te maken met meerdere rechtszaken over onder meer corruptie. Khan houdt vol dat die zaken politiek gemotiveerd zijn.
Het zou slecht met hem gaan en volgens zijn familie verloor hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog. Khan zou al zo'n tien maanden in een isoleercel verblijven, wat zijn zus beschrijft als "marteling".
Zij is ook niet blij met het onderzoek. Volgens haar is alleen zijn oog nagekeken, terwijl duidelijk is dat Khan ook klachten heeft die gerelateerd zijn aan zijn eenzame opsluiting. Daarnaast oordeelde het hooggerechtshof eerder dat Khan in een privékliniek behandeld mocht worden, maar uiteindelijk werd hij zonder medeweten van zijn arts naar een openbaar ziekenhuis gebracht.
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